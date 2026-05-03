Nella partita tra Juventus e Verona, terminata con un punteggio di 1-1, il gol dei bianconeri è arrivato grazie a Vlahovic su calcio di punizione. La gara, valida per la 35ª giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna, con azioni che hanno coinvolto diversi giocatori e momenti di gioco intensi. La cronaca della partita include moviole e analisi dettagliate delle occasioni e delle decisioni arbitrali.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 1-1: sintesi e moviola. 61? GOL DELLA JUVENTUS! – I bianconeri trovano il gol del pareggio con una punizione perfetta di Vlahovic. Era stato bravo Conceicao a guadagnarsi la punizione dal limite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona 1-1 LIVE: pareggio di Vlahovic su punizione!!

Dusan&Arek Vlahovic torna 112 giorni dopo Milik dopo 665 di assenza

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