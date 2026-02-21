Juve Como 0-2 LIVE | palo di Koopmeiners su punizione! Poi David spreca da due passi

Koopmeiners colpisce il palo su punizione, mentre David spreca una buona occasione vicino alla porta. La Juventus Como termina con un risultato di 0-2, a causa di errori difensivi e di un attacco poco incisivo. I giocatori si sono confrontati intensamente durante la partita, che ha visto diverse chance fallite da entrambe le squadre. La partita si conclude con una vittoria netta per il Como, che conquista tre punti importanti in trasferta.

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-2: sintesi e moviola. 85? DOPPIO CAMBIO COMO – Fuori Douvikas, dentro Morata. Fuori Caqueret, dentro Moreno 84? OCCASIONISSIMA JUVE – Palo di Koopmeiners su punizione, poi l’azione prosegue e David spreca di testa da due passi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Como 0-1 LIVE: Openda spreca da due passi!Openda ha sbagliato un calcio di rigore a pochi metri dalla porta, causando la sconfitta della Juve Como.

