Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | Mikolajewski colpisce la traversa su punizione!

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera, la partita tra Juventus e Parma si è conclusa con un punteggio di 0-0. Durante il match, Mikolajewski ha colpito la traversa su punizione, creando una delle occasioni più pericolose. La sfida si è svolta in diretta, con moviola, cronaca e aggiornamenti sul risultato. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato e combattuto.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 27? TIOZZO SFIORA IL GOL- Risponde subito la Juve, Tiozzo mette al centro un tiro cross velenoso che per poco non beffa Astaldi 26? TRAVERSA PARMA- Mikolajewski colpisce la traversa direttamente su calcio piazzato, che occasione per gli ospiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Mikolajewski colpisce la traversa su punizione! Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: ancora una punizione per i nerazzurri, Cerpelletti spara altoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-2 LIVE: Durmisi colpisce ancora! Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: primo cambio per gli ospiti, Balduzzi entra in campoJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com