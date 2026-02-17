Galatasaray Juve 1-2 LIVE | Conceicao vicino al gol! Palla alta Che ripartenza dei bianconeri!

Il match tra Galatasaray e Juventus termina con un risultato di 2-1, dopo che i bianconeri hanno segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. La partita si è svolta a Istanbul, dove i padroni di casa hanno spinto per trovare il pareggio fino all'ultimo secondo. Con un’azione rapida, la Juventus ha aggirato la pressione avversaria e ha messo a segno il gol della vittoria. Intanto, Conceicao ha avuto un’occasione importante ma ha calciato alto, mentre la squadra turca ha tentato varie ripartenze per pareggiare.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 1-2: sintesi e moviola. 3? di recupero 42? AMMONITO TORREIRA – Cartellino giallo ai danni di Torreira, fallo su Koopmeiners. 40? DI GREGORIO DICE NO! – Il Galatasaray prova a reagire dopo lo svantaggio: ci prova ancora Akgun con un tiro da fuori ma Di Gregorio dice no e respinge.