Juve Verona 0-0 LIVE | occasionissima per Conceicao para Montipò!

Nella partita tra Juventus e Verona, terminata con un pareggio a reti inviolate, si è distintamente segnalata un'occasione fallita da Conceicao, che è stata neutralizzata dal portiere avversario. La gara, valida per la 35ª giornata del campionato 202526, è stata segnata da momenti di pressione da parte della squadra di casa, ma senza che si concretizzassero gol. La cronaca dettagliata del match include moviola e tabellino aggiornato.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-0: sintesi e moviola. 20? TIRO YILDIZ! – L’esterno prova il tiro in porta da fuori area dopo lo scambio con David: palla deviata e che termina in corner.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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