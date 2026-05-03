Juve Verona 1-1 LIVE | clamoroso palo di Zhegrova!

Nella partita valida per la 35ª giornata del campionato 202526, la Juventus e il Verona sonoTerminate sul punteggio di 1-1. Durante il match, Zhegrova ha colpito un palo clamoroso che non ha portato al gol. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti, con moviola e aggiornamenti in tempo reale sui dettagli del confronto.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 1-1: sintesi e moviola. 91? PALO ZHEGROVA! – I bianconeri sfortunati in questo finale di gara, con Zhegrova con un ottimo tiro trova il palo dopo la deviazione di Montipò.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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