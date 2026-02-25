Juve Galatasaray 2-0 LIVE | clamoroso palo di Yildiz!

Da juventusnews24.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve galatasaray 2 0 live clamoroso palo di yildiz
© Juventusnews24.com - Juve Galatasaray 2-0 LIVE: clamoroso palo di Yildiz!

Cagliari Juve 1-0 LIVE: palo dei bianconeri con Yildiz!di Andrea BargioneCagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26 La...

Juve Galatasaray 0-0 LIVE: Yildiz vicino al gol!di Marco BaridonJuve Galatasaray LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei playoff di Champions...

Temi più discussi: Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La partita; Juve in missione rimonta: c’è Yildiz per l’assalto al Galatasaray. Fuori Di Gregorio, gioca Perin; Juventus-Galatasaray, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: storia della partita; Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

juve galatasaray 2 0Non è ancora finita per la Juventus! 2-0 sul Galatasaray nonostante l'uomo in meno, con GattiNonostante l'uomo in meno, la Juventus accorcia e trova il 2-0 sul Galatasaray al 69' con il gol di Federico Gatti. Nasce tutto da una situazione. tuttomercatoweb.com

juve galatasaray 2 0Juventus-Galatasaray 2-0 - Ha segnato Gatti, la Juve ci crede anche con l'uomo in meno!70’ - GOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! LA JUVE LA RIAPRE ANCHE IN DIECI! HA SEGNATO GATTI! Pallone di Zhegrova per Kalulu, poi l’assist in mezzo per Gatti che si avventa sulla respinta di Cakir. tuttojuve.com