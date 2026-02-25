Juve Galatasaray 2-0 LIVE | clamoroso palo di Yildiz!
Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Cagliari Juve 1-0 LIVE: palo dei bianconeri con Yildiz!di Andrea BargioneCagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26 La...
Juve Galatasaray 0-0 LIVE: Yildiz vicino al gol!di Marco BaridonJuve Galatasaray LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei playoff di Champions...
Temi più discussi: Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La partita; Juve in missione rimonta: c’è Yildiz per l’assalto al Galatasaray. Fuori Di Gregorio, gioca Perin; Juventus-Galatasaray, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: storia della partita; Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.
Non è ancora finita per la Juventus! 2-0 sul Galatasaray nonostante l'uomo in meno, con GattiNonostante l'uomo in meno, la Juventus accorcia e trova il 2-0 sul Galatasaray al 69' con il gol di Federico Gatti. Nasce tutto da una situazione. tuttomercatoweb.com
Juventus-Galatasaray 2-0 - Ha segnato Gatti, la Juve ci crede anche con l'uomo in meno!70’ - GOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! LA JUVE LA RIAPRE ANCHE IN DIECI! HA SEGNATO GATTI! Pallone di Zhegrova per Kalulu, poi l’assist in mezzo per Gatti che si avventa sulla respinta di Cakir. tuttojuve.com
Inizia il secondo tempo di Juve-Galatasaray #JuveGalatasaray 1-0 - facebook.com facebook
LIVE: #Juve- #Galatasaray: tutto sulla sfida Champions. A #Spalletti serve un miracolo url-shortener.me/EHXX x.com