Juve Verona 0-1 LIVE | fine primo tempo allo Stadium! Per ora decide la rete di Bowie

Al termine del primo tempo allo Stadium, il risultato tra Juventus e Verona è di 0-1, con il gol decisivo segnato da Bowie. La partita, valida per la 35ª giornata del campionato 202526, si è conclusa senza ulteriori segnature fino a questo momento. La cronaca del match continuerà nel secondo tempo con la speranza di cambiamenti nel punteggio.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-1: sintesi e moviola. Fine primo tempo 1? di recupero 43? ASSALTO JUVE – I bianconeri provano a cercare la via del gol in questo finale di primo tempo per pareggiare la gara prima del fischio dell’arbitro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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