Juve Como 0-1 LIVE | fine primo tempo fischi allo Stadium

La partita tra Juve e Como si è conclusa con un gol deciso nel primo tempo, portando i tifosi a fischiare allo Stadium. La rete è arrivata dopo un’azione rapida dei lombardi che ha sorpreso la difesa bianconera. I giocatori sono entrati in campo con grande intensità, ma ancora nessuno ha trovato il modo di segnare. La sfida riprende con entrambe le squadre determinate a cambiare il risultato.

© Juventusnews24.com - Juve Como 0-1 LIVE: fine primo tempo, fischi allo Stadium

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-1: sintesi e moviola. Fine primo tempo 47? OCCASIONE DOUVIKAS – Ci provano i lagunari con l’occasione di testa di Douvikas, palla ampiamente fuori. 45? ESPULSO COMO – Espulso un collaboratore di Fabregas dopo le proteste verso una decisione in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Juve Benfica LIVE 0-0: fine primo tempo allo Stadium, vince l’equilibrio fino ad oraAl termine del primo tempo allo Stadium, Juventus e Benfica sono ferme sul punteggio di 0-0. Juve Napoli 1-0 LIVE: fine primo tempo allo Stadium, decide fino ad ora il gol di DavidAl termine del primo tempo allo Stadium, la Juventus è in vantaggio 1-0 contro il Napoli grazie a un gol di David. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Como; Serie A: Cagliari-Lecce 0-2, Napoli-Roma 2-2, Inter-Juve 3-2: nerazzurri a +8 dai rossoneri - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 04:44; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights. LIVE Juventus-Como 0-1 Serie A 2025/2026: Quattro minuti di recuperoSerie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A: in campo Juventus-Como 0-1 DIRETTA4?u0019??N??#u0015u0018:???1??u0016Cu001d?r?o}??#u0015u001a?:????u0002??t@,6???~?K???:u001d?~??V:????:u00177?????+?Z??V*??;~??z???u0006 (R?vM?;???u0014r??}???L???F;?u0011u0004a??u001ao?u001f? [???FN? ... ansa.it SERIE A | In campo Juventus-Como DIRETTA #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/21/serie-a-in-campo-alle-15-juventus-como-diretta-_a076963c-bb81-4107-b56d-8f2fc13e5d55.html - facebook.com facebook Dove vedere #Juve- #Como in tv Dazn o Sky, orario x.com