Nella partita valida per la 35ª giornata del campionato 202526, il Verona ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus. Il gol decisivo è stato segnato da Bowie, che ha portato in vantaggio gli ospiti. La partita ha visto una serie di occasioni da entrambe le parti, con interventi decisivi da parte dei portieri. La cronaca della gara si è conclusa con il risultato di 1-0.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-1: sintesi e moviola. 37? DOPPIA OCCASIONE JUVE! – I bianconeri provano a insistere con il pallone su Conceicao: palla in mezzo e Thuram sfiora il gol! Poi poco dopo ci prova 34? GOL DEL VERONA! – Bowie porta in vantaggio il Verona a sorpresa allo Stadium.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona 0-1 LIVE: Bowie porta in vantaggio gli ospiti

Juventus Vs Chievo Verona Serie A 17/18 #bouncingball

Notizie correlate

LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: l’ace di Darlan porta in vantaggio gli ospiti, 18-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.

Leggi anche: LIVE Juventus-Wolfsburg 0-1, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Endemann porta in vantaggio gli ospiti

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Juventus-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Verona: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Juventus-Verona quote della 35ª giornata di Serie A.

Juventus-Verona, il risultato in diretta LIVEL'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputa ... sport.sky.it

DIRETTA | Juventus Verona (risultato 0-0) video streaming tv: Yildiz e David titolari, via! (3 maggio 2026)Diretta Juventus Verona streaming video tv, oggi domenica 3 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net

Highlights e Gol Juve Verona Le immagini del match facebook

#Juve- #Verona diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE x.com