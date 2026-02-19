LIVE Juventus-Wolfsburg 0-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Endemann porta in vantaggio gli ospiti

La partita tra Juventus e Wolfsburg si è conclusa con un gol decisivo di Endemann, che ha portato gli ospiti in vantaggio. La causa è un errore difensivo delle bianconere, che ha lasciato spazio all’attaccante avversaria. La Juventus ha cercato di reagire, con Salvai che ha tentato una conclusione da fuori area, ma il portiere del Wolfsburg si è opposto. La squadra tedesca ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. La sfida si è accesa negli ultimi minuti, mantenendo alta la tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Salvai per Stolen Godo che ci prova con il destro, respinge nuovamente il pallone il portiere. 23? Momento non positivo per le bianconere. 21? Occhio agli spazi, possono risultare decisivi in contropiede. 19? Alla prima occasione la Juventus va sotto, le bianconere devono continuare ad attaccare. 17? Rete di Endemann che approfitta di una disattenzione bianconera, Juventus-Wolfsburg femminile 0-1. 15? Bjelde calcia a lato dopo una punizione. 13? Beccari anticipata prima del tiro in porta. 11? Partita bloccata fino a questo momento. 9? Attacca la Juventus, rientra Ana Capeta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Wolfsburg 0-1, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Endemann porta in vantaggio gli ospiti LIVE Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: caccia alla qualificazioneLa partita tra Juventus e Wolfsburg è iniziata a causa della sfida decisiva per la qualificazione in Champions League femminile 2026. LIVE Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Ana Capeta parte titolare!Ana Capeta è in campo come titolare nella partita tra Juventus e Wolfsburg, valida per la Champions League femminile 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Wolfsburg-Juventus 2-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: non bastano le reti di Ana Capeta e Vangsgaard, finisce in pareggio; Anteprima ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, giovedì: Juventus-Wolfsburg, Atleti-Man United; UWCL | Wolfsburg-Juventus Women | La partita; Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Wom ... juventusnews24.com Juventus Women Wolfsburg streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions LeagueJuventus Women Wolfsburg streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: oggi, giovedì 19 febb ... juventusnews24.com All’Allianz Stadium è presente Alessandro #DelPiero per il match di ritorno di #UWCL tra #Juventus Women e #Wolfsburg x.com Dove vedere Juventus Women Wolfsburg Tutte le info facebook