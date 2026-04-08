LIVE Civitanova-Verona 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | l’ace di Darlan porta in vantaggio gli ospiti 18-19
Nel corso della partita di Superlega volley 2026 tra Civitanova e Verona, il punteggio vede gli ospiti in vantaggio per 18-19 grazie a un ace di Darlan. La sfida prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende il prossimo turno di incontri tra le squadre. È possibile seguire la partita anche attraverso la diretta disponibile online, con eventi che si svolgono simultaneamente in altri match di livello nazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 20-23 Ancora muro di Nedeljkovic! Verona si avvicina al terzo set! 20-22 Che muro di Nedeljkovic su Gargiulo. 20-21 In rete il servizio di Boninfante, non ci voleva per i ragazzi di Medei. Time-out di Soli. 20-20 BOTTOLOOOOOOO! Recupero irreale dell’italiano che va dietro i tabelloni per riprendere la palla! Muro vincente di Boninfante su Sani, ma che guizzo di Bottolo! 19-20 In rete il servizio di Duflos-Rossi. 19-19 Mamma mia Nikolov! Parallela pazzesca del bulgaro da posto due! Time-out immediato di Medei al primo vantaggio di Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari spingono anche nel secondo set, 18-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.
LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti vincono 25-27 un primo set equilibrato, Darlan trascinatoreLA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.
Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas.
LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa raddoppiano vincendo 25-21 il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 21-18 Altra diagonale perfetta di Sani da ... oasport.it
DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net
Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook
NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com