Juve Como 0-1 LIVE | traversa di Da Cunha

La partita tra Juve e Como si è conclusa con una vittoria per gli ospiti, grazie a un gol segnato al 70° minuto. La squadra di Como ha colpito una traversa con Da Cunha, che ha subito trovato il gol vincente. La Juve ha tentato più volte di pareggiare, ma senza successo. La sfida, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526, si è giocata davanti a un pubblico appassionato. La squadra di casa dovrà affrontare prossimi impegni con maggiore determinazione.

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-1: sintesi e moviola. 39? ANCORA COMO PERICOLOSO! – I lagunari spingono e vanno di nuovo vicini al gol: Alex Valle ci prova da due passi ma non impatta il pallone. Spazza via la difesa bianconera.