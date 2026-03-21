Diretta gol Serie A LIVE | Milan Torino 1-0 la sblocca Pavlovic con una magia da fuori area!

Nel match di Serie A tra Milan e Torino, Pavlovic ha aperto le marcature con un gol dalla distanza. La partita si svolge nella 30esima giornata del campionato 202526. La cronaca, i risultati e le moviole delle sfide sono disponibili in tempo reale, offrendo un quadro completo degli eventi sul campo. La diretta gol fornisce aggiornamenti continui su tutte le azioni più importanti della partita.

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