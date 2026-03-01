Roma Juve 1-1 LIVE | che golazo di Conceicao!

Nella partita tra Roma e Juventus, terminata con un pareggio 1-1, si è distinto un gol spettacolare di Conceicao. La sfida, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e cronaca. La partita si è svolta nello stadio di Roma, con entrambe le squadre che hanno messo in campo le proprie formazioni ufficiali.

