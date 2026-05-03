Juve Verona 0-0 LIVE | fischio d’inizio allo Stadium!

Alle 20:45 di questa sera, allo Stadium, prende il via la partita tra Juventus e Verona, valida per la 35ª giornata della stagione 202526. La sfida si presenta senza reti al momento del fischio d’inizio, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti in palio. Seguiranno aggiornamenti su moviola, risultato e cronaca dell’incontro.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Verona 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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