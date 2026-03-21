Prima della partita tra Juventus e Sassuolo, il pubblico dello Stadium ha intonato un coro dedicato all’allenatore, creando un momento di grande entusiasmo. I tifosi hanno espresso il loro apprezzamento, rendendo evidente il calore e il supporto nei confronti del tecnico. L’omaggio è stato percepito come un gesto di riconoscimento da parte dei presenti prima del fischio di inizio.

Spalletti omaggiato prima di Juve Sassuolo: grandissimo entusiasmo prima del fischio d’inizio, i tifosi omaggiano il tecnico bianconero. Pochi istanti prima del fischio d’inizio, Spalletti ha ricevuto un caloroso abbraccio dal proprio pubblico. All’Allianz Stadium si respira un clima di assoluta festa per l’inizio della gara contro il Sassuolo. La Curva ha voluto dedicare un coro all’allenatore, riconoscendo i meriti del lavoro svolto finora alla guida dei bianconeri. Il tecnico ha apprezzato moltissimo l’affetto ricevuto e ha ringraziato sentitamente unendo le mani in segno di profonda gratitudine. Questa scena ha ulteriormente caricato l’intero ambiente, creando una sinergia perfetta tra i giocatori pronti a scendere in campo e i sostenitori presenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti omaggiato dal pubblico dello Stadium: coro per l’allenatore prima del fischio d’inizio di Juve Sassuolo

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