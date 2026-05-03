Dopo il pareggio della Juve Primavera contro il Frosinone, Padoin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società. Ha commentato la partita sottolineando che si è trattato di un’altra occasione sfumata all’ultimo minuto e ha evidenziato come sia mancato il raddoppio. La squadra ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a conquistare la vittoria.

di Francesco Spagnolo Juve Primavera, Padoin subito dopo il pareggio contro il Frosinone ha parlato ai microfoni ufficiali bianconeri commentando la prestazione. Simone Padoin nel post partita di Juve Frosinone Primavera, terminata con il risultato di 1-1, ha parlato ai microfoni ufficiali bianconeri.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! PAROLE – «Altra vittoria sfumata all’ultimo, come purtroppo è capitato tante volte in questa stagione. Abbiamo lasciato molti punti che, ora, ci penalizzano enormemente in classifica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo. E’ mancato il raddoppio»

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