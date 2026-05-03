Nel recupero della 36ª giornata di Primavera 1, la partita tra la Juventus e il Frosinone si è conclusa con un pareggio di 1-1. La gara si è svolta secondo il calendario, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna nel secondo tempo. La sfida si è giocata senza ulteriori cambiamenti di risultato dopo il gol del Frosinone, portando a un pari che ha lasciato entrambi i team con un punto.

Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ci crede, crede all’obiettivo playoff. Impresa complicata a 3 giornate dal termine e con un distacco di 6 punti ma non è ancora detta l’ultima parola. La missione – post delusione in finale di Coppa Italia – riparte oggi a Vinovo contro il Frosinone. Juve Frosinone Primavera 1-1: sintesi e moviola. 90+6? Fine partita – Altra beffa nel finale per la Juve Primavera. Frosinone comunque retrocesso 90+4? Gol Pelosi – Su un lancio lungo è Pelosi, sul filo del fuorigioco, a trovare l’inserimento giusto e a battere Huli con un preciso tiro al volo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera 1-1: altra beffa nel recupero per i bianconeri di Padoin

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