Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE | Keutgen si divora il raddoppio

Nella 36ª giornata di Primavera 202526, la partita tra la squadra della Juventus e quella del Frosinone si è conclusa con un risultato di 1-0. Durante il match, Keutgen ha avuto un'occasione per raddoppiare ma ha sbagliato l'opportunità. La cronaca fornisce dettagli sui momenti salienti, la moviola e il tabellino aggiornato dell'incontro.

Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ci crede, crede all’obiettivo playoff. Impresa complicata a 3 giornate dal termine e con un distacco di 6 punti ma non è ancora detta l’ultima parola. La missione – post delusione in finale di Coppa Italia – riparte oggi a Vinovo contro il Frosinone. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Frosinone Primavera 1-0: sintesi e moviola. 30? Ammonito Pesoli – Giallo per proteste al tecnico del Frosinone 30? Tiro Merola – Prova il destro a giro, palla larga di un metro 22? Occasione Keutgen – Clamoroso errore dal cuore dell’area dopo una respinta corta di Rodolfo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE: Keutgen si divora il raddoppio Notizie correlate Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: due occasioni per Durmisi, si divora il raddoppio!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: anche Grelaud si divora il bis!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone; Primavera 1, Juventus-Frosinone: cronaca live, formazioni e tabellino; PRIMAVERA 1, FROSINONE – LAZIO 0-3; U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone. Diretta Juventus Frosinone Primavera | Streaming video tv: obiettivi quasi sfumati! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Juventus Frosinone Primavera streaming video tv: per le due squadre in campo questa mattina gli obiettivi stagionali appaiono lontani. ilsussidiario.net U20, le formazioni ufficiali di Juventus-FrosinoneQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone, match valido per la 36 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi, a partire dalle 11:00, a Vinovo. I ragazzi di mister Padoin.. tuttojuve.com La #JuvePrimavera si rituffa in campionato Segui con noi #JuveFrosinone LIVE x.com Primavera 1 - 3 mai 2026 Ce matin à 11 heures, Juventus U20 - Frosinone U20. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 - facebook.com facebook