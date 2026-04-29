Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | anche Grelaud si divora il bis!

Nella finale di Coppa Italia Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta per 1-0. Durante la partita, un'occasione fallita da Grelaud ha attirato l'attenzione, poiché ha mancato il secondo gol. La sfida si è svolta senza ulteriori segnature e la vittoria è arrivata grazie a un gol nel primo tempo. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con moviole e analisi dettagliate.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 72? Occasione Grelaud – Si incunea in area e con lo scavetto salta Anelli. Pallone di un soffio a lato, non ci arriva a ribadire in porta Bamballi. 67? Cambi Atalanta – In campo Gasparello e Galafassi per Artesani e Pedretti. 66? Ancora Durmisi a sbagliare – Filtrante che lo mette davanti alla porta, lui salta Anelli ma incespica sul pallone e non riesce a calciare a porta vuota.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Atalanta 0-2 Juventus U20 HIGHLIGHTS | Primavera 1 | Matchday 17

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