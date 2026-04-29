Nella finale di Coppa Italia Primavera, la partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. Durante l’incontro, il giocatore Durmisi ha avuto due occasioni da gol e ha anche sbagliato un’opportunità per raddoppiare. La cronaca della gara includeva azioni offensive e interventi difensivi, con moviole e analisi dettagliate delle decisioni arbitrali.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 63? Cambi Juve – Fuori Leone e dentro Bamballi, fuori Makiobo e dentro Keutgen. In campo anche Elimoghale per Merola. 61? ANCORA DURMISI – Spreca ancora Durmisi! Milia straordinario in progressione e nel cross in area piccola per Durmisi. A porta sguarnita schiaccia il suo tiro che termina clamorosamente sopra la traversa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: due occasioni per Durmisi, si divora il raddoppio!

Atalanta 0-2 Juventus U20 HIGHLIGHTS | Primavera 1 | Matchday 17

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