Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE | Keutgen si divora il raddoppio INTERVALLO

Nella partita valida per la 36ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha affrontato il Frosinone. Al termine del primo tempo, il risultato è di 1-0 in favore dei bianconeri. Durante la prima metà dell'incontro, Keutgen ha avuto un'occasione per raddoppiare ma ha sbagliato un tiro in porta. La cronaca si concentra sulle azioni più significative e sui momenti salienti del match.

Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ci crede, crede all’obiettivo playoff. Impresa complicata a 3 giornate dal termine e con un distacco di 6 punti ma non è ancora detta l’ultima parola. La missione – post delusione in finale di Coppa Italia – riparte oggi a Vinovo contro il Frosinone. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Frosinone Primavera 1-0: sintesi e moviola. 45? Fine primo tempo – Duplice fischio 38? Punizione Merola – Prova a sorprendere Rodolfo sul suo palo. Palla larga 38? Ndoye atterra Durmisi – Intervento proprio ai confini dell’area.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE: Keutgen si divora il raddoppio INTERVALLO Notizie correlate Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE: Keutgen si divora il raddoppiodi Redazione JuventusNews24Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: due occasioni per Durmisi, si divora il raddoppio!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone; Primavera 1, Juventus-Frosinone: cronaca live, formazioni e tabellino; PRIMAVERA 1, FROSINONE – LAZIO 0-3; U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone. Diretta Juventus Frosinone Primavera | Streaming video tv: obiettivi quasi sfumati! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Juventus Frosinone Primavera streaming video tv: per le due squadre in campo questa mattina gli obiettivi stagionali appaiono lontani. ilsussidiario.net Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JuvePrimavera si rituffa in campionato Segui con noi #JuveFrosinone LIVE x.com Primavera 1 - 3 mai 2026 Ce matin à 11 heures, Juventus U20 - Frosinone U20. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 - facebook.com facebook