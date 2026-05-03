Juve frenata allo Stadium | 1-1 con il Verona Champions ancora aperta Gol e highlights
La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Verona allo Stadium, interrompendo una serie di vittorie e rallentando la corsa verso il terzo posto. La partita si è conclusa con un gol per parte, e gli highlights sono disponibili online. La squadra ora si concentra sulla prossima sfida per mantenere aperte le possibilità di qualificazione in Champions League.
La Juventus rallenta nel momento più delicato della stagione e manca l’occasione di avvicinare il terzo posto. Allo Stadium finisce 1-1 contro il Verona già retrocesso: un risultato che pesa nella corsa Champions e lascia i bianconeri con più di un rimpianto.La squadra torinese resta così al.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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