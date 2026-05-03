Juve frenata allo Stadium | 1-1 con il Verona Champions ancora aperta Gol e highlights

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Verona allo Stadium, interrompendo una serie di vittorie e rallentando la corsa verso il terzo posto. La partita si è conclusa con un gol per parte, e gli highlights sono disponibili online. La squadra ora si concentra sulla prossima sfida per mantenere aperte le possibilità di qualificazione in Champions League.