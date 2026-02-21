Gol Caqueret | contropiede perfetto del Como ma quante praterie concesse dalla Juve! I lariani passano ancora allo Stadium

Caqueret ha segnato un gol grazie a un contropiede rapido, evidenziando le ampie lacune difensive della Juventus in questa partita. La rete del centrocampista del Como ha messo in crisi la squadra di casa, che ha concesso molte praterie agli avversari. La difesa juventina ha mostrato difficoltà nel controllare le ripartenze, permettendo agli ospiti di passare ancora una volta allo Stadium. La partita si è infuocata con questa azione decisiva.

Gol Caqueret, il clamoroso raddoppio del Como gela lo Stadium evidenziando le gravi lacune difensive della retroguardia piemontese in questa gara. La situazione precipita inesorabilmente per la compagine padrona di casa all'interno dell'Allianz Stadium, dove il pomeriggio calcistico si sta trasformando in un vero incubo sportivo. La doccia fredda definitiva arriva esattamente al minuto 61, quando il Gol di Caqueret trafigge per la seconda volta Di Gregorio, ammutolendo letteralmente il pubblico sugli spalti. Il raddoppio lariano nasce da un contropiede perfetto del Como, un'azione corale magistrale che ha tagliato in due l'intero assetto tattico degli uomini guidati dallo staff tecnico bianconero in questo momento molto delicato.