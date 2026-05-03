Durante la partita, i tifosi hanno espresso il loro disappunto fischiando il giocatore al momento della sostituzione, subito dopo il pareggio. La reazione della curva ha attirato l’attenzione dei media e degli osservatori presenti allo stadio. Il gol segnato da Vlahovic potrebbe cambiare le valutazioni sulla prestazione del giocatore in futuro, ma al momento si discute principalmente della reazione dei tifosi.

? Cosa scoprirai Perché i tifosi hanno fischiato David proprio dopo il pareggio?. Come influirà il gol di Vlahovic sul futuro di David?. Quali club internazionali stanno monitorando la situazione del canadese?. Chi prenderà il posto di David nelle gerarchie offensive estive?.? In Breve Vlahovic segna il pareggio 1-1 il 3 maggio 2026 dopo mesi di stop.. David ha collezionato otto reti totali in 44 presenze con la Juventus.. Miretti sostituisce il canadese al settantesimo minuto della sfida contro il Verona.. Aston Villa e Fenerbahce monitorano il giocatore per il prossimo mercato estivo.. I tifosi della Juventus hanno espresso il proprio malcontento verso Jonathan David domenica 3 maggio 2026, durante la sfida casalinga contro il Verona che si è conclusa con il pareggio sul 1-1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, fischi a David dopo la sostituzione: il malcontento dei tifosi

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