Juve Como 0-2 | brutto ko per i bianconeri allo Stadium Fischi dei tifosi presenti lagunari adesso a -1

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Como, che ha sfruttato alcune imprecisioni dei padroni di casa. Le proteste dei tifosi si sono fatte sentire allo Stadium, mentre i lagunari consolidano il vantaggio portandosi a -1 in classifica. La squadra di casa ha mostrato difficoltà nel trovare il ritmo giusto, creando poche occasioni pericolose. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2, lasciando aperti nuovi interrogativi.

© Juventusnews24.com - Juve Como 0-2: brutto ko per i bianconeri allo Stadium. Fischi dei tifosi presenti, lagunari adesso a -1

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. Sconfitta pesante per la Juventus, che cade contro i ragazzi terribili di Fabregas, In gol Vojvoda e Caqueret. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-2: sintesi e moviola. 93? JUVE IN AVANTI – I bianconeri provano a spingere per cercare il gol della bandiera, difesa del Como attenta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Mourinho di nuovo allo Stadium: fischi, cori e l’accoglienza infuocata dei tifosi bianconeriJosé Mourinho torna allo Juventus Stadium per una partita di Champions League contro il Benfica. Juve Como 0-1 LIVE: fine primo tempo, fischi allo StadiumLa partita tra Juve e Como si è conclusa con un gol deciso nel primo tempo, portando i tifosi a fischiare allo Stadium. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights; Juventus - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: l'Inter batte la Juve ma è bufera per le decisioni arbitrali. Vincono anche Fiorentina e Atalanta; Serie A, Juventus-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv. SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-COMO!15:02Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Juventus-Como 0-2 - Raddoppia Caqueret18' KOOPMEINERS!! - Yildiz serve un pallone interessante per la testa di Koopmeiners che di poco non inquadra la porta. Si lamenta il calciatore olandese, reo a suo dire di una ... tuttojuve.com Di Gregorio tragicomico: ennesima papera clamorosa e la Juve va sotto col Como - facebook.com facebook Dove vedere #Juve- #Como in tv Dazn o Sky, orario x.com