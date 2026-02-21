Juve Como 0-2 | brutto ko per i bianconeri allo Stadium Fischi dei tifosi presenti lagunari adesso a -1

Da juventusnews24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Como, che ha sfruttato alcune imprecisioni dei padroni di casa. Le proteste dei tifosi si sono fatte sentire allo Stadium, mentre i lagunari consolidano il vantaggio portandosi a -1 in classifica. La squadra di casa ha mostrato difficoltà nel trovare il ritmo giusto, creando poche occasioni pericolose. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2, lasciando aperti nuovi interrogativi.

juve como 0 2 brutto ko per i bianconeri allo stadium fischi dei tifosi presenti lagunari adesso a 1
© Juventusnews24.com - Juve Como 0-2: brutto ko per i bianconeri allo Stadium. Fischi dei tifosi presenti, lagunari adesso a -1

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una  Juve che deve risollevarsi  e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo  match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. Sconfitta pesante per la Juventus, che cade contro i ragazzi terribili di Fabregas, In gol Vojvoda e Caqueret. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-2: sintesi e moviola. 93? JUVE IN AVANTI – I bianconeri provano a spingere per cercare il gol della bandiera, difesa del Como attenta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mourinho di nuovo allo Stadium: fischi, cori e l’accoglienza infuocata dei tifosi bianconeriJosé Mourinho torna allo Juventus Stadium per una partita di Champions League contro il Benfica.

Juve Como 0-1 LIVE: fine primo tempo, fischi allo StadiumLa partita tra Juve e Como si è conclusa con un gol deciso nel primo tempo, portando i tifosi a fischiare allo Stadium.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights; Juventus - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: l'Inter batte la Juve ma è bufera per le decisioni arbitrali. Vincono anche Fiorentina e Atalanta; Serie A, Juventus-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv.

SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-COMO!15:02Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Juventus-Como 0-2 - Raddoppia Caqueret18' KOOPMEINERS!! - Yildiz serve un pallone interessante per la testa di Koopmeiners che di poco non inquadra la porta. Si lamenta il calciatore olandese, reo a suo dire di una ... tuttojuve.com