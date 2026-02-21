Juve Como i tifosi bianconeri alzano la voce | fischi e cori contro la Lega Serie A e Bastoni dopo i fatti di San Siro

I tifosi della Juventus hanno manifestato la loro insoddisfazione prima della partita contro il Como, protestando contro la Lega Serie A e Bastoni. Hanno cantato cori e fischi, creando un clima teso allo stadio. La protesta nasce dai recenti episodi avvenuti a San Siro, che hanno acceso le polemiche tra i supporter bianconeri. La contestazione si è fatta sentire forte e chiara, coinvolgendo anche alcuni spettatori presenti. La partita è iniziata con un’atmosfera calda e carica di tensione.

Juve Como, l'atmosfera si surriscalda prima del fischio d'inizio con una pioggia di fischi e cori mirati che sorprendono tutti i presenti. L'attesa per il fischio d'inizio della sfida calcistica è stata caratterizzata da un'atmosfera decisamente elettrica sugli spalti dell'impianto torinese. Il pubblico di casa ha infatti deciso di far sentire in maniera forte e inequivocabile la propria voce ancor prima che il pallone iniziasse a rotolare sul rettangolo verde. Durante le fasi nevralgiche del pre-partita di Juve Como, il clima si è immediatamente infuocato, trasformando i minuti antecedenti la gara in un vero e proprio palcoscenico di accesa contestazione da parte della tifoseria locale, desiderosa di mandare un messaggio chiaro.