La Juventus ha finalizzato un accordo per un nuovo giocatore nel reparto centrocampo, con un investimento di 18 milioni di euro. La società sta portando avanti i preparativi per la prossima stagione, rafforzando la rosa con un acquisto di rilievo. La trattativa si inserisce nel piano di potenziamento della squadra, ormai prossimo al completamento.

La Juve continua a lavorare con grande intensità in vista della nuova stagione: super nome per la mediana bianconera. Locatelli, Thuram e McKennie stanno disputando una buonissima stagione, ma il centrocampo della Juventus necessita sicuramente di nuovi innesti per poter competere ad alti livelli sia in Italia che in campo europeo. I nomi che circolano per il club bianconero sono sempre gli stessi, da Tonali a Kessié, ma nelle ultime ore c’è daregistrare un importante ritorno di fiamma per un vecchio pallino: Pierre-Emile Højbjerg. Hojbjerg (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il danese classe ’95 è considerato a Torino il rinforzo ideale per sistemare la mediana bianconera, sia per la grande esperienza internazionale sia per le caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, arriva un super nome per il centrocampo di Spalletti: 18 milioni

Articoli correlati

Juve, il rinforzo a centrocampo arriva dalla Serie A: 30 milioniJuventus scatenata sul mercato in vista del prossimo anno: ecco le ultime mosse della compagine bianconera.

Guido Rodriguez Juve: è il nome in pole position a centrocampo. La strategia della dirigenza per regalare il colpo a Spalletti, cosa accadràDi Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio...

#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts

Contenuti e approfondimenti su Juve arriva un super nome per il...

Temi più discussi: Rudiger, la Juve c'è! Papà Spalletti, assist dell'agente e la formula: come si può fare il colpaccio; Gubbio, trasferta amara: avanti di due gol, ripreso dalla Juve Next Gen; Inter, il piano per le amichevoli estive: sfide a Milan e Juventus; De Gea-Juventus, arriva la risposta del portiere sul suo futuro: 2 obiettivi.

Svolta Juve, c’è l’assalto a Conceicao: dove può finireTerremoto improvviso in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Conceicao: arriva una clamorosa indiscrezione di mercato ... calciomercato.it

Galatasaray-Juventus 5-2, pagelle e tabellino: Cabal da incubo, Koopmeiners vecchia maniera, Noal Lang super, Yilmaz incontenibile, grinta OsimhenDopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1, la Juventus crolla nella ripresa: il Galatasaray vince 5-2. Espulso Cabal, secondo tempo da dimenticare per i bianconeri. goal.com

Juve, McKennie implacabile anche con gli USA. David esce dal tunnel e salva il Canada https://shorturl.at/JdMiR - facebook.com facebook

ESCLUSIVA: MAGLIA E KIT #AWAY #JUVE 26/27 NELLA PRIMA IMMAGINE UFFICIALE! Confermate le nostre anticipazioni! Kit completo sulla nostra pagina IG [link in bio] #JuJersey x.com