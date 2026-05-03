John C McGinley e il Dr Cox | Siamo entrambi ' danneggiati' ma lui non sa di essere vulnerabile

Durante il COMICON di Napoli, l’attore ha parlato del suo personaggio nella serie televisiva, descrivendo Perry Cox come un uomo con ferite interiori di cui lui stesso non è consapevole. Ha spiegato come, nel corso della serie, i tratti del personaggio si siano evoluti, evidenziando le sue vulnerabilità nascoste. Sono stati discussi anche alcuni aspetti del revival di Scrubs e delle sue differenze rispetto alla versione originale.

Ospite del COMICON di Napoli, John C. McGinley si è concesso ai nostri microfoni per affrontare insieme le caratteristiche del suo "danneggiato" Perry Cox e le qualità del revival di Scrubs. Tifo da stadio e abbigliamento a tema: John C. mcGinley è salito sul palco del COMICON di Napoli con la maglia della squadra di calcio cittadina, con il numero 10 di Maradona sulle spalle. Un onore per l'ospite di punta di questa edizione, protagonista di Scrubs, l'iconica serie da poco tornata con una stagione revival che sta convincendo il pubblico. L'occasione per approfondire il personaggio e il ritorno della popolare comedy, soffermandoci anche su qualche preferenza personale.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - John C. McGinley e il Dr. Cox: "Siamo entrambi 'danneggiati', ma lui non sa di essere vulnerabile" Notizie correlate Leggi anche: Comicon: a Napoli arriva John C. McGinley, il Dr. Cox di Scrubs COMICON Napoli, arriva il Dr. Cox di Scrubs: John C. McGinley incontra i fanC’è un volto che più di altri ha segnato una generazione di spettatori tra sarcasmo e battute taglienti: quello di John C. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Dottor Cox di Scrubs al Comicon di Napoli: attesa per John C. McGinley sabato 2 maggio; Comicon, John C. McGinley arriva con la maglia numero 10 del Napoli per incontrare i fan | VIDEO; Al Comicon è il giorno delle star; John C. McGinley infiamma il Comicon Napoli 2026. John C. McGinley e il Dr. Cox: Siamo entrambi 'danneggiati', ma lui non sa di essere vulnerabileOspite del COMICON di Napoli, John C. McGinley si è concesso ai nostri microfoni per affrontare insieme le caratteristiche del suo danneggiato Perry Cox e le qualità del revival di Scrubs. movieplayer.it Comicon 2026, l'attore John C. McGinley si presenta sul palco con la maglia del NapoliIl 2 maggio 2026, nel terzo giorno del Comicon di Napoli 2026, John C. McGinley si è reso protagonista di uno degli eventi più simpatici della fiera. Durante ... ilmattino.it JOHN ROMITA JR facebook C’era anche John #Elkann a San Siro. Il proprietario della #Juventus sempre più presente al seguito della squadra anche in trasferta negli ultimi mesi. A testimonianza del grande feeling nato con Luciano #Spalletti, che verrà supportato in estate con un merca x.com