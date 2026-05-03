Jesi gran finale di Street Food | sapori del mondo e tour storici

A Jesi si è concluso il festival dedicato allo street food, con bancarelle che offrivano specialità provenienti da diversi paesi. I partecipanti hanno potuto assaggiare piatti tradizionali di varie nazioni, mentre alcuni percorsi storici hanno accompagnato la degustazione, collegando l’esperienza culinaria a visite a siti di interesse della città. L’evento ha attirato un pubblico vario, attratto sia dalla varietà di sapori che dall’aspetto culturale delle visite guidate.

? Cosa scoprirai Quali specialità internazionali troverai tra i banchi di Piazza Federico II?. Come si collegano i tour storici alla degustazione dello street food?. Dove si svolgono le visite guidate alla Casa Museo Colocci Vespucci?. Perché questo festival punta a valorizzare il patrimonio storico di Jesi?.? In Breve Programma gastronomico dalle 12 alle 24 con specialità ungheresi, argentine e siciliane.. Visite guidate al Torrione di Mezzogiorno alle ore 10:30 e 11:30.. Tour Casa Museo Colocci Vespucci in piazza Colocci con tre turni pomeridiani.. Iniziativa Alla scoperta di Jesi integra il festival con il patrimonio storico locale.. Piazza Federico II a Jesi ospita oggi l’ultima giornata dell’International Street Food, il festival itinerante più esteso in Italia, con un programma che unisce gastronomia globale e percorsi culturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi, gran finale di Street Food: sapori del mondo e tour storici Notizie correlate Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: "Piazza Ariostea, una grande festa"Ferrara ospiterà da domani a domenica, in piazza Ariostea, la 14ª tappa della 10ª edizione dell’International Street Food, il più grande festival... Leggi anche: Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parco Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Emma Dante e La Scortecata per un gran finale di stagione al Teatro Pergolesi di Jesi giovedì 30 aprile. A spasso tra L’International Street. Food e poi Alla scoperta di JesiSi chiude oggi a Jesi l’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia. In piazza Federico II, dalle ... ilrestodelcarlino.it Arriva a Jesi la tappa numero 26 dell'International Street FoodUn lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo ... anconatoday.it