Giovedì 9 aprile si prospetta una giornata impegnativa per il tennista italiano a Montecarlo, con il giocatore coinvolto sia in una partita di singolare che in un incontro di doppio nel torneo Masters 1000. La presenza in entrambe le gare indica un possibile appuntamento doppio per il numero due del ranking mondiale, rendendo la giornata particolarmente intensa per il giocatore.

Sarà un giovedì 9 aprile particolarmente intenso per Jannik Sinner a Montecarlo. Il numero 2 del mondo, infatti, secondo il programma attuale, sarà impegnato sia nel singolare sia nel doppio nel Masters 1000 del Principato. Nella giornata di domani sono previsti soltanto tre incontri di doppio e tra questi non figura quello che vede Sinner in coppia con il belga Zizou Bergs. Lo stesso Jannik aveva motivato la scelta di giocare il doppio insieme a Bergs con l’esigenza di adattarsi alle caratteristiche della terra battuta, dopo il poco tempo avuto per prendere confidenza con il “mattone tritato” al rientro dalla trasferta sul cemento americano tra Indian Wells e Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner verso il ‘doppio impegno’ a Montecarlo: probabile tour de force giovedì 9 aprile

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