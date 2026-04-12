Sinner vince 4 Masters 1000 consecutivi ed eguaglia Djokovic-Nadal! E l’accoppiata Sunshine Double-Montecarlo aveva un unico precedente…

Jannik Sinner ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo nei tornei Masters 1000, raggiungendo un record condiviso con i grandi del tennis. La vittoria a Montecarlo rappresenta il primo successo in carriera in questa città e si unisce alle vittorie nelle tappe di Sunshine Double, confermando una serie di risultati positivi nelle ultime settimane. La sua serie di successi si inserisce in una stagione ricca di trionfi sui principali palcoscenici internazionali.

Jannik Sinner non si ferma più e continua a macinare vittorie nei Masters 1000, imponendosi per la prima volta in carriera a Montecarlo e prolungando la striscia positiva delle ultime settimane. Il fuoriclasse italiano, che ha battuto nella finale odierna il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6 6-3 tornando in vetta al ranking mondiale, non perde infatti una partita dallo scorso 19 febbraio (in semifinale a Doha contro il ceco Jakub Mensik). Il 24enne altoatesino sale così a quota 27 titoli complessivi nel circuito maggiore (uno in più di Alcaraz), di cui ben 8 nei Masters 1000 al pari del murciano. Sinner ha vinto sulla terra rossa del Principato il quarto torneo 1000 consecutivo in calendario, dopo il trionfo a Parigi nell’autunno 2025 e la recente doppietta Indian Wells-Miami sul cemento americano.🔗 Leggi su Oasport.it

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