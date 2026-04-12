Jannik Sinner ha conquistato il titolo al Masters 1000 di Montecarlo, tornando a essere il numero uno nel ranking ATP. La vittoria ha permesso all’azzurro di superare Carlos Alcaraz, che fino a quel momento occupava la prima posizione. La classifica ATP si aggiorna con Sinner in testa, seguito dagli altri giocatori in classifica. La notizia riguarda la posizione attuale del giocatore italiano e i risultati ottenuti nel torneo.

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere il numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale andata in scena sulla terra rossa del Principato, imponendosi con il punteggio di 7-6(5), 6-3 e issandosi così al comando del ranking ATP, superando proprio il grande rivale in vetta alla graduatoria internazionale al termine di una rincorsa portentosa. L’aggiornamento che verrà diffuso lunedì 13 aprile proporrà questa situazione di classifica: Sinner davanti a tutti con 13.400 punti e 160 lunghezze di vantaggio nei confronti di Alcaraz (13.240), poi il vuoto prima di trovare il tedesco Alexander Zverev (5.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner numero 1 del mondo! Alcaraz sconfitto e superato, il nuovo ranking ATP è azzurro

Sinner e Alcaraz possono finire a pari punti nel ranking ATP! Gli scenari e chi sarebbe numero 1 del mondoJannik Sinner ha la concreta possibilità di tornare numero 1 del mondo, dopo aver abbandonato lo scettro lo scorso 10 novembre nelle mani dello...

Atp Montecarlo, Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6/6-3 e vince il Masters 1000, l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEOSinner ha battuto Alcaraz e si riprende il primo posto nella classifica mondiale ATP.

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