Jannik Sinner la bottiglia di champagne? Figuraccia in mondovisione

Durante la finale del torneo ATP di Madrid, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev, conquistando il suo quinto titolo Masters 1000 consecutivo. L'incontro è stato seguito in diretta mondiale, attirando l'attenzione di molti appassionati di tennis. La vittoria ha portato Sinner a stabilire un record storico, diventando il primo giocatore a raggiungere questa serie di successi in una singola stagione del circuito professionistico.

Sinnerissimo. L'uragano Jannik ha spazzato via Alexander Zverev nella finale del torneo Atp di Madrid conquistando il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa che non era mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Trionfo in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Da assoluto numero 1. Un incubo per il tedesco, al nono ko di fila contro l'altoatesino, che oltretutto non gli lascia un set dalla finale di Vienna dello scorso ottobre. Parigi 2025 e poi nel 2026 Indian Wells, Miami e Montecarlo prima di questo suo primo successo nella capitale spagnola: è la lunga serie vincente dell'azzurro, arrivato anche a 23 partite giocate di fila senza conoscere la sconfitta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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