Sunshine Double per Sinner | agguato negli spogliatoi e a sorpresa doccia di champagne VIDEO

Jannik Sinner ha vinto il torneo all’”Hard Rock Stadium” di Miami, battendo in finale Jiri Lehecka con i punteggi di 6-4, 6-4. La vittoria gli consente di conquistare il Sunshine Double, un traguardo importante nel mondo del tennis. Dopo la vittoria, il giocatore e il suo team hanno festeggiato con una doccia di champagne negli spogliatoi.

È festa grande per Jannik Sinner e il suo team all’”Hard Rock Stadium di Miami“. Il numero uno azzurro ha conquistato il titolo battendo in finale Jiri Lehecka con un netto 6-4 6-4, firmando un’impresa che lo proietta nella storia del tennis. Un’impresa storica: Sunshine Double senza precedenti Con questo successo, Sinner diventa il primo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Bertolucci contro gli haters di Sinner: “Chi lo critica per Toronto non conosce le regole del tennis. Strategia corretta, ormai sono. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Miami Open 1000, Sinner batte Lehecka 6-4/6-4, completato il “Sunshine double” dopo la vittoria a Indian Wells - VIDEOIl trionfo negli Stati Uniti consente all’azzurro di accorciare sensibilmente le distanze in classifica dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che resta in... Leggi anche: Tennis, Sinner: “Sunshine double inimmaginabile”