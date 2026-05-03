Jannik Sinner ed è di nuovo storia

Jannik Sinner ha vinto la finale del Master 1000 di Madrid, sconfiggendo Zverev in 57 minuti con un punteggio di 2-0. La partita si è conclusa rapidamente, con Sinner che ha dominato l’incontro senza lasciare spazio all’avversario. La vittoria rappresenta un nuovo risultato importante nella sua carriera nel circuito ATP.

Jannik Sinner vince la finale del Master 1000 di Madrid. Sconfigge Zverev in 57 minuti di non partita massacrando l’avversario con un perentorio 2-0. Eclatante anche il punteggio dei due set: 6-1, 6-2. Sinner, una finale dominata. Sinner ha dominato nettamente la gara. E’ stato un modus operandi che si vede raramente a questi livelli. Ha imposto il suo gioco fin dall’inizio, commettendo pochissimi errori. Ciò gli ha permesso di chiudere la partita in meno di un’ora. Tanto per dare l’idea, a 9 minuti dall’inizio del primo set era già sul 3 a 0. E’ vero pure che ad agevolarlo sono stati i molti errori di Zverev al servizio. La finale è stata insomma per Sinner ancora meno combattuta della semifinale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Jannik Sinner - Torino Finals BTS

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