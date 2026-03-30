Incredibile Sinner Jannik trionfa a Miami ed è ' Sunshine double'

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 1000 di Miami, ottenendo il titolo che gli permette di completare il cosiddetto 'Sunshine double', ovvero la vittoria nei due principali eventi di categoria ATP 1000 disputati a Miami e Indian Wells. Questa affermazione rappresenta un risultato importante nel circuito professionistico di tennis.

Jannik Sinner trionfa a Miami e conquista l’ambito 'Sunshine double', ovvero la vittoria nei tornei Atp 1000 della città della Florida e di Indian Wells, in California. E’ l’ottava volta che accade (l'ultimo giocatore a riuscirci è stato Roger Federer nel 2017), ma l’azzurro è il primo a farlo senza perdere nemmeno un set. Una sorta di rullo compressore, a dimostrazione dell’ottimo stato di forma raggiunto in questo periodo dell’anno e che lascia ben sperare per la stagione della terra rossa, che inizierà a breve. Nella finale di Miami Jannik Sinner ha travolto il ceco Jiri Lehecka, numero 22 del ranking mondiale. Servizio implacabile (10 aces), solidità da fondo campo e la consueta freddezza nei momenti più delicati sono state le armi in più per il campione altoatesino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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