Jannik Sinner si è confermato numero 1 del mondo dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo. Con questa vittoria ha superato Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Lo stop di Alcaraz nel torneo ha permesso a Sinner di salire in cima alla classifica mondiale. La vittoria in Montecarlo segna un nuovo traguardo per il tennista italiano, che ora occupa il primo posto nel ranking ATP.

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere il numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale andata in scena sulla terra rossa del Principato, imponendosi con il punteggio di 7-6(5), 6-3 e issandosi così al comando del ranking ATP, superando proprio il grande rivale in vetta alla graduatoria internazionale al termine di una rincorsa portentosa. L’aggiornamento che verrà diffuso lunedì 13 aprile proporrà questa situazione di classifica: Sinner davanti a tutti con 13.400 punti e 160 lunghezze di vantaggio nei confronti di Alcaraz (13.240), poi il vuoto prima di trovare il tedesco Alexander Zverev (5.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner di nuovo numero 1 del mondo! Alcaraz sconfitto e superato, il nuovo ranking ATP

Jannik Sinner numero 1 del mondo! Alcaraz sconfitto e superato, il nuovo ranking ATP è azzurroJannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere il numero 1 del mondo.

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