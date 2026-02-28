Fulminacci a volte non ti capisco | le parole di Francesca Fagnani a Sanremo E lui | La belva che a volte c’è in te quando c’è – Il video

Durante la serata dei duetti a Sanremo, Francesca Fagnani ha rivolto alcune parole a Fulminacci, dicendo «a volte non ti capisco». Fulminacci ha risposto con un commento sulla presenza di una «belva» che può emergere in lui. Il tutto si è svolto sul palco dell’Ariston, con un confronto tra i due artisti ripreso in un video pubblicato online.

Parole, parole. Quelle reinterpretate da Fulminacci insieme a Francesca Fagnani sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti. La giornalista sostituisce il celebre «Che cosa sei?» con un «Che belva sei?», ribaltando il brano di Mina: Fulminacci, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, diventa la “tigre di Cremona”, mentre Fagnani, ideatrice e conduttrice di Belve (che ricomincia il 21 aprile 2026 su Rai2), interpreta il ruolo dell’attore italiano Alberto Lupo. Un approccio originale alla leggenda Mina: non cercare di imitarla, ma divertirsi con intelligente ironia. E così è stato. «Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo, Fulminacci: «Un sogno duettare con Fagnani, ma io non sono una belva: sono un procione». L’intervistaFulminacci cresce rapidamente, solo 28 anni e già possiamo considerarlo un artista di riferimento per la sua generazione.

“Noi padri separati ci sentiamo sempre in colpa, ma a volte quando due si lasciano è per il bene dei figli”: le parole di Gigi D’Alessio a “C’è posta per te”Padri e figli, un tema che Gigi D’Alessio conosce bene, essendo lui papà di ben 6 creature.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Fulminacci, testo e significato canzone Sanremo Stupida sfortuna; Com'è diventato famoso Fulminacci? L'ascesa vorticosa del cantautore romano: Sono vent'anni che ci sono ma non sono nessuno; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini.

«Fulminacci, a volte non ti capisco»: le parole di Francesca Fagnani a Sanremo. E lui: «La belva che a volte c’è in te, quando c’è» – Il videoL'artista in gara a Sanremo e la giornalista di Belve interpretano Parole, parole di Mina L'articolo «Fulminacci, a volte non ti capisco»: le parole di Francesca Fagnani a Sanremo. E lui: «La belv ... msn.com

Sanremo 2026, quarta serata: Fulminacci e Fagnani in Parole Parole a ruoli invertitiFulminacci ha scelto Francesca Fagnani per il suo duetto all'Ariston, hanno portato Parole Parole. Il brano del '72 inciso da Mina in duetto con Alberto Lupo, viene reinterpretato con l'inversione d ... rainews.it

Francesca Fagnani e Fulminacci dividono il pubblico di Sanremo. Cosa è successo subito dopo il duetto >> https://buff.ly/qn1lVq8 - facebook.com facebook

. @EnricoMentana commenta l’esibizione di Francesca Fagnani #Striscialanotizia #EnricoMentana #FrancescaFagnani @SanremoRai #Sanremo2026 @fulminacci #FrancescaFagnani x.com