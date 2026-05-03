Questa settimana sono emerse alcune dichiarazioni di attori e celebrità sulla moda. Jacob Elordi ha commentato come lo smoking di Bottega lo faccia sentire come Cary Grant. Inoltre, sono state riportate frasi di Stella McCartney, Kyle Jenner e Marion Cotillard riguardo ai loro stili e preferenze. Le dichiarazioni sono state condivise attraverso vari canali e hanno attirato l'attenzione di media e fan.

«Sono cresciuta in una famiglia molto consapevole, molto gentile, etica. Siamo vegetariani, non mangiamo animali», ha spiegato Stella McCartney, ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon. «E quindi sono entrata in un settore che uccide milioni di animali ogni giorno per borse, scarpe, giacche e, francamente, sciocchezze. Così ho deciso che non avrei potuto scendere a compromessi con la mia etica. Non sono un’ipocrita, quindi se non li mangio, non li indosso. E non ho mai ucciso animali». La stilista ha parlato del suo impegno costante per la ricerca di soluzioni innovative e sostenibili: «Cerco di offrire soluzioni. Lavoro molto con giovani innovatori.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacob Elordi: «Lo smoking di Bottega mi fa sentire come Cary Grant»». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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