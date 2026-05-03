Jack Miller ha dichiarato che lasciare la Yamaha V4 è impossibile, suggerendo che Fabio Quartararo dovrebbe considerare attentamente questa decisione. La questione riguarda il rapporto tra i due piloti e le possibilità di cambiamento all’interno del team. La discussione si concentra sul futuro del contratto e sulla volontà di entrambi di proseguire insieme, senza entrare in dettagli personali o motivazioni non ufficiali.

"> Jack Miller E Fabio Quartararo: Dedicazione E Sfide In Yamaha. Jack Miller ha manifestato con fermezza il suo impegno nel portare avanti il progetto V4 di Yamaha fino alla fine. Anche Fabio Quartararo potrebbe prendere spunto dall’australiano per quanto riguarda la lealtà verso la squadra. Quartararo, ex campione del mondo e volto della campagna MotoGP di Yamaha, ha recentemente espresso in modo più incisivo le sue frustrazioni, mentre il team continua a trovarsi in fondo alla classifica. Un trasferimento a Honda è previsto per la fine della stagione, ma rimangono ancora 18 fine settimana di gare per Quartararo prima che avvenga questo cambiamento.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jack Miller: lasciare la Yamaha V4 è impensabile, Fabio Quartararo dovrebbe riflettere.

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