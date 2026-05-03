Ivrea allarme sicurezza | Giglio Vigna interroga Nordio sul tribunale

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del tribunale ha rivolto un'interrogazione al ministro della giustizia riguardo alla sicurezza dell'edificio. La questione riguarda le condizioni strutturali dell’immobile e le eventuali criticità che potrebbero compromettere l’incolumità di magistrati e avvocati durante le attività quotidiane. La richiesta si concentra sulle misure adottate per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sulla conformità degli interventi di messa in sicurezza rispetto alle normative vigenti.

? Cosa scoprirai Come possono magistrati e avvocati lavorare in edifici fuori dal perimetro?. Quali falle strutturali mettono a rischio la sicurezza della Procura?. Chi deve pagare per i nuovi sistemi di videosorveglianza del tribunale?. Come influirà la nuova cittadella giudiziaria sul processo per Brandizzo?.? In Breve Giglio Vigna coinvolge la procuratrice Viglione e la presidente Mussa per le criticità.. La palazzina B e l'edificio per Brandizzo restano fuori dal perimetro protetto.. Il sindaco Chiantore gestisce 500 mila euro regionali per la nuova maxi aula.. Alberto Avetta chiede che lo Stato copra i costi per gli adeguamenti strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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