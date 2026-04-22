Questa sera si è verificato un incendio negli uffici del tribunale di Ivrea, nel Torinese. Sul posto sono stati segnalati anche alcuni boati, mentre il fumo si è visto da lontano. Le autorità sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dagli ambienti coinvolti.

Un incendio è scoppiato questa sera negli uffici del tribunale di Ivrea, nel Torinese. Il fumo è visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la zona è stata isolata per motivi di sicurezza dalle forze dell'ordine. Sul posto anche gli artificieri dei carabinieri e la polizia. Oltre alle fiamme, sono stati segnalati alcuni boati. Le cause non sono chiare ma non ci sarebbero feriti. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. Intorno alle 21 ai carabinieri era arrivata una segnalazione di una possibile esplosione di una bomba carta nel parcheggio del tribunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio al tribunale di Ivrea, segnalati dei boati

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