Ezio Greggio ha commentato la vittoria della Juventus contro il Genoa, sottolineando come l’allenatore Luciano Spalletti abbia saputo far rendere al meglio la squadra nonostante le difficoltà legate alla rosa a disposizione. Greggio ha evidenziato che, nonostante le limitazioni, la squadra ha mostrato un buon livello di gioco, attribuendo parte del merito alla guida tecnica di Spalletti. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per i bianconeri.

di Angelo Ciarletta Ezio Greggio difende a spada tratta Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa per 2-0 di ieri pomeriggio. Ezio Greggio ha pubblicato un post su X dove ha parlato della Juventus, difendendo nettamente mister Luciano Spalletti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI GREGGIO – « Lo slogan della Juventus è #FinoAllaFine e mai come ora ci si addice. Spalletti nonostante una rosa non adatta a una società come quella bianconera, frutto di anni di acquisti tra il discutibile, l’inopportuno e il “ma chi c. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Greggio difende Spalletti: «Nonostante una rosa non adatta a una società come quella bianconera, ci fa giocare da Juve»

Ezio Greggio: «Una Juve stoica, eroica e sfortunata. Aveva quasi fatto il miracolo in 10. Spalletti fa giocare i bianconeri a calcio, ma senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, non può fare miracoli»di Redazione JuventusNews24Ezio Greggio su X è ritornato ad analizzare la prestazione della Juventus contro il Galatasaray e non è mancata una...

David Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Le ultimissimeDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti.

Greggio: Nonostante una rosa non adatta, Spalletti ci fa giocare da JuventusSul proprio account X il presentatore e tifoso bianconero Ezio Greggio ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Genoa. Le dichiarazioni rilasciate recentemente: Lo slogan ... tuttojuve.com

Ezio Greggio: Spalletti ha trasformato una Juventus senza attaccanti e con degli scarsoniAll'indomani dalla vittoria per 3-2 della Juventus contro il Galatasaray, che non le ha permesso di ribaltare il risultato dell'andata e l'ha vista uscire dai playoff di Champions League, ha ... tuttomercatoweb.com