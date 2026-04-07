Greggio difende Spalletti | Nonostante una rosa non adatta a una società come quella bianconera ci fa giocare da Juve
Ezio Greggio ha commentato la vittoria della Juventus contro il Genoa, sottolineando come l’allenatore Luciano Spalletti abbia saputo far rendere al meglio la squadra nonostante le difficoltà legate alla rosa a disposizione. Greggio ha evidenziato che, nonostante le limitazioni, la squadra ha mostrato un buon livello di gioco, attribuendo parte del merito alla guida tecnica di Spalletti. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per i bianconeri.
di Angelo Ciarletta Ezio Greggio difende a spada tratta Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa per 2-0 di ieri pomeriggio. Ezio Greggio ha pubblicato un post su X dove ha parlato della Juventus, difendendo nettamente mister Luciano Spalletti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI GREGGIO – « Lo slogan della Juventus è #FinoAllaFine e mai come ora ci si addice. Spalletti nonostante una rosa non adatta a una società come quella bianconera, frutto di anni di acquisti tra il discutibile, l’inopportuno e il “ma chi c. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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