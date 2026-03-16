Max Verstappen ha commentato duramente la situazione attuale della Formula 1, definendola una “barzelletta” e paragonandola a un gioco come Mario Kart. La sua squadra, la Red Bull, sta incontrando difficoltà con le prestazioni nella nuova stagione ibrida. Il pilota ha espresso chiaramente la sua frustrazione senza mezzi termini, sottolineando le criticità che sta vivendo in pista.

L’ha presa benissimo, Max Verstappen. La sua Red Bull proprio non va, in questa nuova Formula Uno ibrida. E non la manda dire, da mesi ormai. Le nuove regole “si ritorceranno contro la F1”, sbraita. Dopo il Gp in Cina il quattro volte campione del mondo ha aggiunto che i tifosi che si sono goduti lo spettacolo delle prime due gare della stagione in Australia e Cina “non capiscono le corse”. “È terribile. Non so, se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa sia una corsa. Non è affatto divertente. È come giocare a Mario Kart. Questa non è una corsa. Guardate le gare. Superate gli avversari con il turbo, poi la batteria si scarica sul rettilineo successivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Verstappen: “Questa Formula 1 è una barzelletta, sembra di giocare a Mario Kart”

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