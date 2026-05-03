Italia valanga distrugge completamente un rifugio | Rischio strage

Una valanga improvvisa si è staccata sul Gran Sasso, causando la distruzione quasi totale di un rifugio situato a circa 1.500 metri di quota. La slavina ha travolto l’edificio, che si trovava in un’area frequentata da escursionisti e sciatori. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti o vittime, ma il rischio di ulteriori incidenti rimane elevato a causa delle condizioni di innevamento instabili.

Una slavina improvvisa si è staccata sul Gran Sasso, travolgendo e distruggendo quasi completamente un rifugio situato a quota 1.650 metri sul Monte Corvo, in provincia di Teramo. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio del 3 maggio, non ha provocato feriti, ma ha riportato alla memoria scenari drammatici legati al passato. Solo il caso ha evitato conseguenze ben più gravi, considerando che la struttura si trova lungo un percorso frequentato da escursionisti e appassionati di montagna. Il rifugio colpito, conosciuto come Rifugio del Monte, era inserito nel tracciato del Sentiero Italia, il lungo itinerario escursionistico che attraversa l’intera Penisola per circa 8.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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