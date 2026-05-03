Nella notte, un incidente in una galleria ha causato la morte di un uomo alla guida di un veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per il conducente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. La galleria è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre i rilievi venivano effettuati.

Il rombo di un motore che fende il silenzio della notte rappresenta spesso il simbolo di una libertà cercata tra le curve e l’asfalto, un rito solitario che lega l’uomo alla propria macchina in un abbraccio di velocità e concentrazione. Tuttavia, quella che doveva essere una semplice percorrenza notturna si è trasformata in un dramma silenzioso, consumato nell’oscurità artificiale di un tunnel dove le luci al neon hanno riflesso per l’ultima volta il metallo di una carena. In un istante imprecisato, il ritmo regolare del viaggio è stato spezzato da un impatto fatale, lasciando sull’asfalto i segni di una traiettoria interrotta bruscamente e il vuoto incolmabile di una vita spezzata a metà del suo cammino, prima ancora che l’alba potesse illuminare i rottami e restituire un volto alla tragedia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, scontro fatale in galleria: morto proprio lui! Terribile

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