Terribile lutto per Buffon se n’è andato proprio lui | terribile

Il mondo del calcio piange la scomparsa improvvisa di Alexander Manninger, ex portiere austriaco, avvenuta a 48 anni a causa di un incidente stradale. La notizia ha suscitato grande dolore tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano la carriera del giocatore e la sua presenza in diverse squadre. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra coloro che avevano seguito la sua attività sportiva.

Il mondo del calcio è piombato nel lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Alexander Manninger, l’ex portiere austriaco che si è spento all’età di 48 anni a causa di un drammatico incidente stradale. La notizia ha lasciato attoniti tifosi e addetti ai lavori, specialmente per la dinamica dell’accaduto che ha coinvolto un passaggio a livello, dove l’auto dell’atleta è stata distrutta da un treno in corsa. Manninger, che aveva appeso i guantoni al chiodo nel 2017, era una figura amatissima in Italia, paese dove aveva militato per oltre dieci anni vestendo le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna e soprattutto Siena, club che gli fece da trampolino di lancio verso la consacrazione definitiva.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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