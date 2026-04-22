È morto proprio lui Gravissimo incidente in Italia | era conosciuto da tutti

Un pomeriggio di primavera in Sardegna si è concluso con un grave incidente stradale che ha causato la morte di un uomo noto a livello locale e non solo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma si sa che si è verificato lungo una strada principale dell’isola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità.

Un tranquillo pomeriggio primaverile si è trasformato in tragedia sulle strade della Sardegna, dove un incidente ha spezzato la vita di un uomo molto conosciuto anche fuori dall’isola. Il dramma si è consumato ieri, martedì 21 aprile, lungo la strada statale 128, nel tratto che collega Sorgono a Tonara, in una zona extraurbana attraversata ogni giorno da residenti e viaggiatori. A perdere la vita è stato l’81enne originario della provincia di Vicenza, che si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato coinvolto in uno scontro con un’auto. L’impatto è avvenuto intorno alle 14, in località S’isca ‘e sa Mela, un tratto di strada dove la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire completamente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immigration, Culture, and the Growing Divide in Europe

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